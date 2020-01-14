В Думе объяснили аномальную зиму в России происками США
Необычайно теплая зима в России может говорить о применении американцами климатического оружия. Такую точку зрения в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно», - заявил парламентарий.
Депутат добавил, что климатические аномалии в России – не случайность. По его словам, впервые американцы применили «климатическое оружие» во Вьетнаме, и, несмотря на международные запреты, продолжает разрабатывать подобные системы.
Однако, считает Журавлев, американцы маскируют испытания климатического оружия под видом «исследований».
Ранее сообщалось, что аномально теплая зима в России может быть связана с тем, что обычно формирующийся над Сибирью и Якутией мощный антициклон утратил свое влияние, сместившись южнее и «перенаправив» холод на другие территории.
И.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН указал другую возможную причину по-европейски мягкой зимы. По его словам, восточно-сибирскому (монгольскому) антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы с Атлантики.
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