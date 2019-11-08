Климатолог: Европейские зимы в России станут нормой
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» в эфире НСН рассказал, как будет меняться климат в России в ближайшие 30 лет.
Зима 2019-2020 года ожидается теплее климатической нормы на 4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также отметил, что грядущая зима может стать одной из самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений за погодой. По мнению специалиста, уменьшение холодных зим в центральной России связано с глобальным потеплением. Так за XXI век «русская зима» наблюдалась всего четыре раза.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с коллегой и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.
«Действительно, имеет место повышение средних температур, как последствия глобального потепления. Это чаще всего отражается именно на зимнем периоде – становится теплее, изменение температуры происходит интенсивнее, чем летом. При этом, когда мы говорим о климате, мы говорим, прежде всего, о тренде. То есть не о том, что произойдет в ближайший месяц или через год, а о том, что будет происходить в целом, в какую сторону будут двигаться изменения. Потепление продолжается, поэтому весьма вероятно, что нынешняя зима и последующие за ней будут теплее предшествующих», - сказал Киселёв.
Однако, климатолог заверил, что спустя десятилетия потепление не приведет к кардинальным изменениям климата.
«Говорить о том, что через 20-30 лет на нашей территории будет, к примеру, тропический климат нельзя. Потому как средняя годовая температура меняется достаточно медленно – рост наблюдается не скачкообразный, а плавный и не очень сильный. Полагать, что температура увеличиться на 15 градусов, нет ни каких оснований. С другой стороны есть такие термины как «погода нервничает» или «климат нервничает», это, когда возникают всевозможные неблагоприятные погодные условия. Например, при «волнах тепла» на некоторой достаточно большой территории устанавливается аномально высокая температура, как это было в 2010 году летом. А так как такие ситуации возникают все чаще и чаще, то сказать, что этого не произойдет в какой-то конкретный год нельзя. При этом, еще раз подчеркну, по средним тенденциям повышение температуры ожидается, но плавное и, тропики нашей средней полосе не угрожают», - заключил собеседник НСН.
Тем временем 5 ноября 2019 года в столице был зафиксирован новый температурный рекорд. К полудню вторника воздух в Москве прогрелся до плюс 10,6 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, таких показателей 5 ноября не было ни разу за всю историю наблюдений.
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