Климатолог: Европейские зимы в России станут нормой

Зима 2019-2020 года ожидается теплее климатической нормы на 4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также отметил, что грядущая зима может стать одной из самых теплых за 140 лет инструментальных наблюдений за погодой. По мнению специалиста, уменьшение холодных зим в центральной России связано с глобальным потеплением. Так за XXI век «русская зима» наблюдалась всего четыре раза.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН согласился с коллегой и добавил, что тенденция по повышению температур отразится и на будущих зимах.

«Действительно, имеет место повышение средних температур, как последствия глобального потепления. Это чаще всего отражается именно на зимнем периоде – становится теплее, изменение температуры происходит интенсивнее, чем летом. При этом, когда мы говорим о климате, мы говорим, прежде всего, о тренде. То есть не о том, что произойдет в ближайший месяц или через год, а о том, что будет происходить в целом, в какую сторону будут двигаться изменения. Потепление продолжается, поэтому весьма вероятно, что нынешняя зима и последующие за ней будут теплее предшествующих», - сказал Киселёв.

Однако, климатолог заверил, что спустя десятилетия потепление не приведет к кардинальным изменениям климата.