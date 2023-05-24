В Донецке появились билборды в честь освобождения Артемовска

В частности, на проспекте Богдана Хмельницкого установили плакат с изображением российского бойца, который сбивает знак с надписью «Бахмут» с целью заменить его на другой табличку «Артемовск».

Крепость Бахмут была основана в середине XVI века, статус города получила в 1783 году. В 1924 году его переименовали в Артемовск, в честь советского госдеятеля Федора Сергеева, известного по партийному псевдониму «Артем».

В 2016 году украинские власти в рамках объявленной декоммунизации вернули городу название Бахмут. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что по законам республики официальным является название Артемовск.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

