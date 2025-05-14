Над территорией России уничтожили 12 украинских БПЛА
14 мая 202507:47
Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что девять БПЛА сбили над Черным морем, еще три – над Белгородской областью.
Ранее беспилотник ВСУ сдетонировал в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали четверо бойцов подразделения «Орлан», пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru