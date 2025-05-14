Над территорией России уничтожили 12 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что девять БПЛА сбили над Черным морем, еще три – над Белгородской областью.

Ранее беспилотник ВСУ сдетонировал в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали четверо бойцов подразделения «Орлан», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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