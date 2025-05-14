Главу Новочеркасска задержали по подозрению во взятке

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-центр правительства Ростовской области.

«Проводятся следственные действия», — отмечается в заявлении.

Региональное правительство оказывает содействие следствию.

Как отметили в управлении Следственного комитета по Ростовской области, против Лысенко, а также одного из сотрудников новочеркасской администрации возбудили уголовное дело. Градоначальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, его подчиненного - в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Следствие полагает, что в 2024 году Лысенко получил взятку от застройщика: земельный участок и услуги по строительству на нем дома. Второй подозреваемый выполнял функции посредника в сделке.

Общая сумма взятки составила свыше 8 млн рублей. Эти деньги были предназначены для организации строительства школы за счет бюджета на территории, застраиваемой предпринимателем. Объект в дальнейшем планировали включить в программу комплексного развития территорий области.

Юрий Лысенко возглавляет администрацию Новочеркасска с декабря 2020 года. До этого чиновник занимал посты председателя городской думы и замглавы города.

Ранее в Новосибирской области министра промышленности региона Андрея Гончарова задержали в рамках дела о нарушениях при госзакупках, пишет Ura.ru.

