Успехи российских сил в Артемовске позволили сорвать контрнаступление ВСУ, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«Мы заняли плотную оборону, вели наступательные действия, которые позволяли постоянно перемалывать подкидываемые новые резервы Украины. Постоянно слухи ходили о зимнем и весеннем наступлении ВСУ. Масса оружия и людей уничтожены, это позволило сорвать наступление Украины. Украинской армии нанесен большой урон, не факт, что она сможет оправиться и совершить какой-то контрудар. Даже если они его совершат, а дальше что? За ними не стоит огромных резервов. Может наступить такой перелом, когда в принципе фронт украинский посыплется, а наши войска пойдут без особых потерь и дойдут до Киева, без нанесения ущерба мирному населению страны», - рассказал он.

Профессионализм, правильная тактика и стратегия позволили российским силам взять укрепленный Артемовск с минимальными потерями, которые в три раза меньше потерь ВСУ, заявил ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

