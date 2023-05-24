«Дойдем до Киева»: Контрнаступление ВСУ под вопросом после поражения в Артемовске
Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов заявил, что у Киева просто не хватит резервов.
Успехи российских сил в Артемовске позволили сорвать контрнаступление ВСУ, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.
«Мы заняли плотную оборону, вели наступательные действия, которые позволяли постоянно перемалывать подкидываемые новые резервы Украины. Постоянно слухи ходили о зимнем и весеннем наступлении ВСУ. Масса оружия и людей уничтожены, это позволило сорвать наступление Украины. Украинской армии нанесен большой урон, не факт, что она сможет оправиться и совершить какой-то контрудар. Даже если они его совершат, а дальше что? За ними не стоит огромных резервов. Может наступить такой перелом, когда в принципе фронт украинский посыплется, а наши войска пойдут без особых потерь и дойдут до Киева, без нанесения ущерба мирному населению страны», - рассказал он.
Профессионализм, правильная тактика и стратегия позволили российским силам взять укрепленный Артемовск с минимальными потерями, которые в три раза меньше потерь ВСУ, заявил ранее депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер Партии победы поддержит Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции
- Слуцкий: ЛДПР предлагает провести дегастарбайтеризацию
- Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»
- Власти рассмотрят денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
- В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича
- В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии
- Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая
- Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке
- Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе
- Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru