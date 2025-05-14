Абрамович появился на совещании в Кремле

На заседании присутствовали министры, вице-премьеры, руководители регионов и представители крупного бизнеса. Так, на заседании появились президент «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров, миллиардер Олег Дерипаска.

Совещание в Кремле состоялось в преддверии переговоров с Украиной в Стамбуле, запланированных на 15 мая. Абрамович до этого участвовал во встречах с представителями Киева и выступал в качестве посредника. Эксперты считают, что бизнесмен может быть причастен и к планирующимся переговорам, пишет Ura.ru.

