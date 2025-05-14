Трамп назвал «Оземпик» уколом для жирдяев и усомнился в эффективности препарата
Президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности препарата от диабета «Оземпик», который используют для снижения веса. Об этом политик заявил в интервью Fox News.
Трамп поделился, что у него есть «очень умный, очень богатый» друг, страдающий от избытка веса, который приобрел в Лондоне, предположительно, «Оземпик».
«Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», - заявил американский президент.
Политик указал, что в британской столице препарат стоил в 15 раз дешевле, чем в Соединенных Штатах.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева опровергла слухи о негативных последствиях приема «Оземпика» и назвала лекарство революционным средством для борьбы с ожирением, пишет Ura.ru.
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