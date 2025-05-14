В Токмаке из-за атак беспилотников ВСУ загорелся рынок
Украинские беспилотники атаковали город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атак... горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», - написал глава области в Telegram-канале.
Позже глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что из-за ударов ВСУ в населенном пункте были также повреждены недействующий детский сад, бывший магазин, жилой пятиэтажный дом. Сведений о пострадавших не приводится.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, погибли два сотрудника МЧС, которые занимались тушением пожара на предприятии, пишет Ura.ru.
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