В Пентагоне допустили прямой конфликт США и России при эскалации на Украине
Прямое противостояние США и России возможно в случае эскалации украинского конфликта, считает глава северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Грегори Гийо. Об этом говорится в его письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете по вооруженным силам американского сената.
По мнению Гийо, возрастает вероятность прямого конфликта США «с одним из их ключевых соперников». Как отметил генерал, Китай, Россия, КНДР и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Однако эти страны якобы убеждены в «упадке Запада», что порождает растущее стремление бросить вызов США и «повышает риск просчета».
По оценке Гийо, в кризисе на Украине возможны пути, при которых эскалация спровоцирует прямое военное столкновение с США. При этом обстановка на Ближнем Востоке грозит прямым конфликтом с Ираном и его прокси-силами. В то же время угрозу эскалации в «военный конфликт между Китаем и США» несет напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, а ситуация на Корейском полуострове может обернуться возобновлением конфликта.
Между тем представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз готовится к военному противостоянию с РФ, сообщество «ремилитаризируется», пишет Ura.ru.
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