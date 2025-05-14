Умер обладатель трех «Оскаров» режиссер и сценарист Роберт Бентон
Режиссер и сценарист Роберт Бентон умер в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Об этом пишет New York Times.
Информацию подтвердила помощница и менеджер кинематографиста Мариса Форзан. Причина смерти Бентона не уточняется.
Роберт Бентон родился в 1932 году в американском Уоксахачи. Он дебютировал как сценарист в 1967 году, написав сценарий к фильму «Бонни и Клайд» совместно с Дэвидом Ньюманом. Позже, в 1972-м, Бентон впервые выступил как режиссер в вестерне «Плохая компания».
Кинематографист трижды становился лауреатом премии «Оскар». Две награды он выиграл в 1980 году как режиссер и сценарист драмы «Крамер против Крамера» с Дастином Хоффманом и Мерил Стрип в главных ролях. Еще одну статуэтку «Оскара» Бентон завоевал в 1985-м за сценарий своего фильма «Место в сердце».
Ранее в возрасте 71 года умер американский режиссер Джеймс Фоули, пишет Ura.ru.
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