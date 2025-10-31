Проблема «скрытого отцовства» - это надуманная история, но сейчас участились случаи фиктивных разводов ради получения льгот, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Журналистка, блогер Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале предложила ввести штрафы для женщин, скрывающих отцовство при регистрации рождения ребенка. Она утверждает, что некоторые россиянки сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы. По её словам, особую остроту проблема приобрела в контексте специальной военной операции. Когда мужчины отправляются в зону СВО, женщины начинают подавать иски о признании отцовства — исключительно с целью получения положенных выплат.

«Я не сталкивалась с такой проблемой, какая-то надуманная тема, никакой статистики в нашем комитете, никаких обращений на этот счет никогда не было. Даже, если есть такие случаи, это уже вопрос состояния общественной морали и внутренних нравственных барьеров. Юридически вы это не урегулируете. Условно, как можно уличить эту мать, которая не хочет вписывать имя отца ради получения пособия? В целом, я не совсем представляю о каких выплатах может идти речь», - отметила депутат.