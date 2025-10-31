Депутат Останина сообщила о росте числа фиктивных разводов ради выплат
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила НСН, что не сталкивалась с фактами сокрытия женщинами отцовства при рождении ребенка. но есть проблема фиктивных разводов.
Проблема «скрытого отцовства» - это надуманная история, но сейчас участились случаи фиктивных разводов ради получения льгот, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Журналистка, блогер Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале предложила ввести штрафы для женщин, скрывающих отцовство при регистрации рождения ребенка. Она утверждает, что некоторые россиянки сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы получить статус матери-одиночки и соответствующие льготы. По её словам, особую остроту проблема приобрела в контексте специальной военной операции. Когда мужчины отправляются в зону СВО, женщины начинают подавать иски о признании отцовства — исключительно с целью получения положенных выплат.
«Я не сталкивалась с такой проблемой, какая-то надуманная тема, никакой статистики в нашем комитете, никаких обращений на этот счет никогда не было. Даже, если есть такие случаи, это уже вопрос состояния общественной морали и внутренних нравственных барьеров. Юридически вы это не урегулируете. Условно, как можно уличить эту мать, которая не хочет вписывать имя отца ради получения пособия? В целом, я не совсем представляю о каких выплатах может идти речь», - отметила депутат.
При этом Нина Останина обратила внимание на другую, более актуальную проблему – фиктивных разводов.
«Это касается многодетных семей. Например, количество разводов в многодетных семьях с момента вступления в силу закона о единых пособиях резко подскочило, эти факты неприятно удивили всех. Особенно это относится к кавказским регионам, республикам с традиционно сильными семейными связями и традициями. Разводы носят в данном случае фиктивный характер с целью искусственно снизить доход семьи для получения выплат», - рассказала глава комитета.
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила ввести налог в 45 тысяч рублей в год для всех неработающих граждан РФ. Она обосновала это тем, что сейчас налоги, в том числе отчисления в ОМС, платят только работающие россияне. Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что далеко не всех безработных следует облагать налогом для финасирования системы ОМС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как научиться откладывать деньги
- Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки
- Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
- Безвиз между Россией и Иорданией начнет действовать с 13 декабря
- Депутат Останина сообщила о росте числа фиктивных разводов ради выплат
- Трунов: Получившему ошибочную премию в 7 млн россиянину придется ее вернуть
- Шойгу заявил о непрерывных испытаниях ядерного оружия в особом формате
- Омбудсмен Володарский объяснил, зачем бесплатно кормить первокурсников
- В Турции дали пожизненный срок 11 фигурантам дела о пожаре в отеле в Болу
- Телеграм: «Буревестник» с «Посейдоном» – чтоб не грянула та буря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru