«Российские дизайнеры в тренде»: Певец Архипов о любви россиян к модным вещам

Музыкант также добавил, что хотел бы записать дуэт с талантливыми блогерами.

«Я планирую сотрудничать с очень интересными людьми, которых вы все очень хорошо знаете, подробности сейчас раскрывать не буду. Дуэты — очень классная штука, принесут ли они пользу, будет зависеть от того, как собран дуэт. Мне бы было интересно записать дуэт с кем-то из блогеров, среди которых есть огромное количество хороших певцов. Но не с Инстасамкой, которая сейчас записала очень удачный и смешной альбом с Сергеем Шнуровым, потому что она совершенно из другого жанра», — подытожил он.

Ранее стилист, ведущий программ «Рогов в городе» и «Модный приговор» Александр Рогов заявил, что трендом осени стали бохо-шик и цыганская фестивальная эстетика. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

