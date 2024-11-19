«Российские дизайнеры в тренде»: Певец Архипов о любви россиян к модным вещам

Выпускник «Фабрики звезд — 6» Роман Архипов признался НСН, что планирует сотрудничество с известными блогерами.

Сегодня в России прослеживается повышенный интерес к модной одежде, особенно преуспели на фоне импортозамещения отечественные дизайнеры. Об этом спецкору НСН заявил экс-участник группы «Челси» Роман Архипов на II церемонии вручения премии «Звезды хайпа».

«Мне кажется, сегодня все ориентируются на моду, на одежду. Существенную роль в этом сыграло импортозамещение. У меня есть друг, российский дизайнер Леонид Гривко, у которого на волне импортозамещения дела пошли в гору. С его слов, сегодня в отрасли огромное поле для творчества — просто надо работать. Кстати, на мне надеты брюки его работы», — сказал Архипов.
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Музыкант также добавил, что хотел бы записать дуэт с талантливыми блогерами.

«Я планирую сотрудничать с очень интересными людьми, которых вы все очень хорошо знаете, подробности сейчас раскрывать не буду. Дуэты — очень классная штука, принесут ли они пользу, будет зависеть от того, как собран дуэт. Мне бы было интересно записать дуэт с кем-то из блогеров, среди которых есть огромное количество хороших певцов. Но не с Инстасамкой, которая сейчас записала очень удачный и смешной альбом с Сергеем Шнуровым, потому что она совершенно из другого жанра», — подытожил он.

Ранее стилист, ведущий программ «Рогов в городе» и «Модный приговор» Александр Рогов заявил, что трендом осени стали бохо-шик и цыганская фестивальная эстетика. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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