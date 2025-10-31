Безвиз между Россией и Иорданией начнет действовать с 13 декабря

Документ был подписан 20 августа в Москве. Он разрешает россиянам въезжать в Иорданию и находиться на её территории без виз до 30 дней при каждом посещении. Исключение составляют визиты с целью осуществления трудовой или коммерческой деятельности, учёбы или постоянного проживания.

«Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года», - указали в российском министерстве, добавив, что аналогичные нормы будут действовать в отношении граждан Иордании.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что введение виз для поездок в Черногорию ещё больше затруднит путешествия россиян в эту страну.

