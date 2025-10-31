В Турции дали пожизненный срок 11 фигурантам дела о пожаре в отеле в Болу

Суд в Турции назначил 11 из 32 фигурантов дела о пожаре в отеле «Grand Kartal» на турецком горнолыжном курорте в Болу наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает RT.

Турция создаст комиссию для расследования пожара в отеле на курорте Карталкая

Трагедия произошла в ночь на 21 января 2025 года. По данным местной Генпрокуратуры, в результате пожара погибли 79 человек, еще 51 гражданин пострадал.

Отмечается, что в числе приговоренных - владелец отеля.

Ранее обвинение запросило для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле «Grand Kartal» суммарно до двух тысяч лет тюремного заключения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
