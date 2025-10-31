Шойгу заявил о непрерывных испытаниях ядерного оружия в особом формате

Страны мира непрерывно проводят испытания ядерного оружи, но в особом вормате. Как пишет RT, об этмо заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия

Он пояснил, что речь идёт не о физических испытаниях, а о математических моделях, в части применения расчётной техники.

«Такие испытания не прекращались ни в одной стране мира ни на один день и ни на один час», - добавил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
