Шойгу заявил о непрерывных испытаниях ядерного оружия в особом формате
Страны мира непрерывно проводят испытания ядерного оружи, но в особом вормате. Как пишет RT, об этмо заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он пояснил, что речь идёт не о физических испытаниях, а о математических моделях, в части применения расчётной техники.
«Такие испытания не прекращались ни в одной стране мира ни на один день и ни на один час», - добавил Шойгу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
