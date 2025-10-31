Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

Как пишет RT, самой известной режиссёрской работой Бежанова является лента «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) с Ириной Муравьёвой в главной роли.

Также он Бежанов снял такие фильмы, как «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Крик в ночи» и другие.

«Приносим соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Ранее в Грузии на 93-м году жизни умер режиссёр и сценарист, народный артист СССР Эльдар Шенгелая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

