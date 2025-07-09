По его словам, самый большой тренд в сегодня - экологичность, однако, по его словам, отечественный аналог Лабубу смог бы покорить модников по всему миру.

«Сегодня главный тренд в моде – экологичность, потому что экология крайне важна, и люди должны хотеть делать и носить одежду, которая будет удобной, комфортабельной, при этом экологичной и стильной. Разумеется, крайне важно чувствовать свой стиль, не одеваться слепо по трендам. Говоря о трендах по типу Лабубу, я думаю, что эта история долго не проживет. У нас есть свой Чебубу, вот он может завоевать весь мир, если его правильно преподнести, потому что он выглядит очень милым и интересным», - заключил эксперт.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец рассказал в беседе с НСН, что одежда дизайнера Гоши Рубчинского будет очень востребована на российском рынке.

