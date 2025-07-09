Чебубу и экологичность: Российским кутюрье предрекли модный пьедестал
Эксперт по стилю Александр Белов заявил НСН о популярности тренда на экологичность, а также предрек появление громких российских имен на модной арене.
Российская мода развивается очень быстрыми темпами, через несколько лет мы точно услышим имена ярких отечественных дизайнеров, сказал в эфире НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
В мире 9 июля отмечается День моды. Понятие моды появилось ещё в XVII веке, но ХХ век стал революционным для модной индустрии. Белов отметил, что в России много талантливых кутюрье, а российская мода развивается очень интенсивно.
«У нас определенно есть яркие кутюрье. Некоторых из величайших мастеров уже нет с нами, таких как Вячеслав Зайцев или Валентин Юдашкин. Безусловно, есть люди, которые и сейчас творят. Есть представители так называемой современной моды, например, Гоша Рубчинский. Есть кутюрье, которые делают более классическую моду. Россия не входит в ТОП-3 стран, которые известны своими дизайнерами. Зачастую тройка лидеров состоит из Италии, Франции и Японии. Однако в последнее время российская мода развивается очень быстрыми темпами. Я думаю, что года через три-пять у нас появятся имена, которые будут знать на Западе. Россия будет ими гордиться», - сказал собеседник НСН.
По его словам, самый большой тренд в сегодня - экологичность, однако, по его словам, отечественный аналог Лабубу смог бы покорить модников по всему миру.
«Сегодня главный тренд в моде – экологичность, потому что экология крайне важна, и люди должны хотеть делать и носить одежду, которая будет удобной, комфортабельной, при этом экологичной и стильной. Разумеется, крайне важно чувствовать свой стиль, не одеваться слепо по трендам. Говоря о трендах по типу Лабубу, я думаю, что эта история долго не проживет. У нас есть свой Чебубу, вот он может завоевать весь мир, если его правильно преподнести, потому что он выглядит очень милым и интересным», - заключил эксперт.
Ранее эксперт моды Владислав Лисовец рассказал в беседе с НСН, что одежда дизайнера Гоши Рубчинского будет очень востребована на российском рынке.
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