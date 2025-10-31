Телеграм: «Буревестник» с «Посейдоном» – чтоб не грянула та буря

1

В воскресенье начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире.

«Космический Хроникон» подчеркивает слова Герасимова о том, что 14 тысяч километров – не предел для «Буревестника»:

«Эта фраза – "не предел" – может войти в учебники. Ведь речь идет о создании принципиально нового типа стратегического оружия, которое ломает само представление о дальности и времени полета. Если обычные крылатые ракеты, вроде Х-101, ограничены запасом топлива и могут пролететь 5-6 тыс. километров, то "Буревестник" движется за счет ядерного турбореактивного двигателя, и значит, может лететь сколько угодно – пока не получит команду с целеуказанием. <…> "Буревестник" – не просто очередная ракета. Это носитель стратегического хаоса, способный обойти любую современную систему ПРО. Американская противоракетная оборона создавалась с расчетом на перехват межконтинентальных баллистических ракет, летящих по предсказуемым траекториям – с севера или востока. Но крылатая ракета с ядерным двигателем может подойти с любого направления, облетая радары и летя на малой высоте, где ее просто не видят. Именно поэтому на Западе ее называют "оружием судного дня". Хотя у нее может быть обычная боеголовка, смысл ее существования – в непредсказуемости. Это стратегический инструмент сдерживания: противник никогда не будет знать, откуда и когда она придет».

«Безграничный аналитик» обращает внимание на реакцию Запада:

«Испытания ракеты "Буревестник" не прошло незамеченным на Западе, и довольно любопытная статья появилась в демократическом рупоре The New York Times. Прямо скажем, российскую разработку там попытались принизить, выставить не особенно-то и страшной, но довольно хорошо видно, что реально "оно боится". <…> В общем и целом же на Западе реально считают, что Владимир Путин испытанием "Буревестника" послал мощный сигнал противникам. Прежде всего, кстати, США. Особенно в свете того, что американский президент на днях обложил Россию новыми санкциями, что в общем-то хорошо показывает, какую именно сторону занимают "звездно-полосатые". Примечательно, что в статье также вспомнили и об "Орешнике". Его испытания произвели на Запад неизгладимое впечатление, особенно в свете того, что удар был нанесен по Украине. Что ж, пусть боятся. Это ведь очень даже неплохо».

«РосСкандал» комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальной реакции на испытания «Буревестника»:

«"Как-то все притихли", – сказал Сергей Лавров, глядя на Запад, застывший от вида "Буревестника". Острую и глубокую эмоцию подарила Западу новейшая российская ракета – сильное предчувствие поражения. Ведущие западные СМИ, аналитики и эксперты признали: весь расклад – в пользу России! "Буревестник" способен обойти все американские и европейские системы ПВО. Даже те, что США только разрабатывает ("Золотой купол")!!! А это значит, что вкупе с "Орешником" и пр. "Искандерами" Россия просто сотрет с лица Земли весь этот западный петушатник. Лавров емко оценил – все притихли. Массовая смена подгузников».

В среду Владимир Путин официально объявил об успешных испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – уникального оружия, не имеющего аналогов в мире.

«AGDchan» отмечает, что Западу не стоило будить медведя:

«Посейдоном можно снести целый континент и заставить скользить его осколки по шельфу прямо в Марианскую впадину. Запад пробудил-таки русского человека. И русский человек создал Буревестника и Посейдона. Значит, скоро грянет буря и содрогнется морское дно. А мы всего лишь просили оставить нас в покое. Но нас-таки умудрились вывести из себя. И тогда слои атмосферы и подводные глубины пришли в движение. Теперь понятно, чем мы занимались все это время, когда казалось, что мы вообще ничем не занимаемся. Мы работали над парой гигантских смертоносных проектов, против которых ни у кого нет защиты. И теперь, когда нам все надоело, мы готовы поделиться этими достижениями с Западом. В самой грубой форме».

«Всевидящее око» резюмирует:

«Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". Такого в мире нет", – подчеркнул российский лидер. Что же касается "Буревестника", то глава государства раскрыл некоторые подробности этого супероружия. К примеру, что его ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше. <…> В общем, Запад совсем не случайно присел на хвост после сообщения об успешных испытаниях. Сразу как-то рассосались сообщения о возможных поставках бандеронацистам ракет "Томагавк" для обстрела внутренних территорий России. А теперь, когда "Посейдон" переведен из умозрительных "мультиков Путина" в разряд реального грозного оружия, вечер и вовсе перестает быть томным. Разговаривать с Россией через оттопыренную губу становится все сложнее».

