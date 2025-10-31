Телеграм: «Буревестник» с «Посейдоном» – чтоб не грянула та буря
Россия тестирует «Буревестники» и «Посейдоны», блокирует ВСУ в Красноармейске и Купянске, а Литва блокирует границу с Белоруссией.
«Буревестники» и «Посейдоны»
В воскресенье начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире.
«Космический Хроникон» подчеркивает слова Герасимова о том, что 14 тысяч километров – не предел для «Буревестника»:
«Эта фраза – "не предел" – может войти в учебники. Ведь речь идет о создании принципиально нового типа стратегического оружия, которое ломает само представление о дальности и времени полета. Если обычные крылатые ракеты, вроде Х-101, ограничены запасом топлива и могут пролететь 5-6 тыс. километров, то "Буревестник" движется за счет ядерного турбореактивного двигателя, и значит, может лететь сколько угодно – пока не получит команду с целеуказанием. <…> "Буревестник" – не просто очередная ракета. Это носитель стратегического хаоса, способный обойти любую современную систему ПРО. Американская противоракетная оборона создавалась с расчетом на перехват межконтинентальных баллистических ракет, летящих по предсказуемым траекториям – с севера или востока. Но крылатая ракета с ядерным двигателем может подойти с любого направления, облетая радары и летя на малой высоте, где ее просто не видят. Именно поэтому на Западе ее называют "оружием судного дня". Хотя у нее может быть обычная боеголовка, смысл ее существования – в непредсказуемости. Это стратегический инструмент сдерживания: противник никогда не будет знать, откуда и когда она придет».
«Безграничный аналитик» обращает внимание на реакцию Запада:
«Испытания ракеты "Буревестник" не прошло незамеченным на Западе, и довольно любопытная статья появилась в демократическом рупоре The New York Times. Прямо скажем, российскую разработку там попытались принизить, выставить не особенно-то и страшной, но довольно хорошо видно, что реально "оно боится". <…> В общем и целом же на Западе реально считают, что Владимир Путин испытанием "Буревестника" послал мощный сигнал противникам. Прежде всего, кстати, США. Особенно в свете того, что американский президент на днях обложил Россию новыми санкциями, что в общем-то хорошо показывает, какую именно сторону занимают "звездно-полосатые". Примечательно, что в статье также вспомнили и об "Орешнике". Его испытания произвели на Запад неизгладимое впечатление, особенно в свете того, что удар был нанесен по Украине. Что ж, пусть боятся. Это ведь очень даже неплохо».
«РосСкандал» комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальной реакции на испытания «Буревестника»:
«"Как-то все притихли", – сказал Сергей Лавров, глядя на Запад, застывший от вида "Буревестника". Острую и глубокую эмоцию подарила Западу новейшая российская ракета – сильное предчувствие поражения. Ведущие западные СМИ, аналитики и эксперты признали: весь расклад – в пользу России! "Буревестник" способен обойти все американские и европейские системы ПВО. Даже те, что США только разрабатывает ("Золотой купол")!!! А это значит, что вкупе с "Орешником" и пр. "Искандерами" Россия просто сотрет с лица Земли весь этот западный петушатник. Лавров емко оценил – все притихли. Массовая смена подгузников».
В среду Владимир Путин официально объявил об успешных испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – уникального оружия, не имеющего аналогов в мире.
«AGDchan» отмечает, что Западу не стоило будить медведя:
«Посейдоном можно снести целый континент и заставить скользить его осколки по шельфу прямо в Марианскую впадину. Запад пробудил-таки русского человека. И русский человек создал Буревестника и Посейдона. Значит, скоро грянет буря и содрогнется морское дно. А мы всего лишь просили оставить нас в покое. Но нас-таки умудрились вывести из себя. И тогда слои атмосферы и подводные глубины пришли в движение. Теперь понятно, чем мы занимались все это время, когда казалось, что мы вообще ничем не занимаемся. Мы работали над парой гигантских смертоносных проектов, против которых ни у кого нет защиты. И теперь, когда нам все надоело, мы готовы поделиться этими достижениями с Западом. В самой грубой форме».
«Всевидящее око» резюмирует:
«Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат". Такого в мире нет", – подчеркнул российский лидер. Что же касается "Буревестника", то глава государства раскрыл некоторые подробности этого супероружия. К примеру, что его ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше. <…> В общем, Запад совсем не случайно присел на хвост после сообщения об успешных испытаниях. Сразу как-то рассосались сообщения о возможных поставках бандеронацистам ракет "Томагавк" для обстрела внутренних территорий России. А теперь, когда "Посейдон" переведен из умозрительных "мультиков Путина" в разряд реального грозного оружия, вечер и вовсе перестает быть томным. Разговаривать с Россией через оттопыренную губу становится все сложнее».
Блокада ВСУ в Красноармейске и Купянске
Украинские подразделения попали в окружение в Красноармейске (украинское название – Покровск) в ДНР и в Купянске Харьковской области. Владимир Путин призвал по возможности обеспечить ВСУ сдачу в плен, в случае отказа – уничтожить.
«Русский Сыч» поддерживает такую позицию:
«Путин, как мы помним, уже высказался про все меры по взятию в плен и т.п. гуманизм. Я тоже, если что, за него. Потому что мост через Лену в Якутии на -50° сам себя не построит. Не говоря об Артемовске, Марьинке, Авдеевке и десятках иных городов и сел – где на восстановлении не только можно, но и нужно задействовать подобный исправительно-трудовой контингент. Ну и потом, если что, на Польшу с Прибалтикой – не наших же класть. Хорошие солдаты, не зря столько с ними воюем. Шутка про генерала Залужного – Героя России за разработку и проведение Варшавско-Краковской наступательной операции ВС РФ – здесь в ходу уже годы; доля шутки, вот это вот все. Однако вполне возможно, что Зеленский понимает эти расклады не хуже нас. И приказа на сдачу от него окруженным не выйдет. А злыми и негуманными будем мы. Ужас-то какой, а».
«Мариуполь сейчас» обращает внимание на заявление украинского политика Виктора Медведчука:
«Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский может предотвратить смерть украинских военных в котлах под Покровском и Купянском, отдав приказ о сложении оружия. По его словам, ситуация демонстрирует некомпетентность украинского руководства в военных вопросах, это ранее отметил и Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. Медведчук обвинил Зеленского в пренебрежении жизнями солдат ради политических амбиций и призвал начать переговоры, что позволило бы военнопленным вернуться к семьям».
«АДЕКВАТ Z» публикует карту боевых действий:
«На этой вот карте <…> проиллюстрирована начавшаяся агония самого северного плацдарма хохлов на левом берегу Оскола. Того самого, где вместе с Купянском заперто 18 батальонов о пяти тысячах (уже меньше) рыл. В сегодняшней сводке эта агония описана так: продолжается зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка. Понимать эти слова надо так, что единая система обороны на левом берегу лопнула, и у стада, которое сейчас мечется по левому берегу в поисках, где бы ему искупаться в октябрьской водичке, остался недолгий уже во времени выбор: пойти на корм пресноводным рыбам, на корм червям или поднимать руки до горы. Матчасть на левом берегу уже гарантированно теряется вся, интрига только в том, каким конкретно образом. Не вижу с дивана, сохранило ли еще стадо на левом берегу управляемость, но если даже и да – ее потеря выглядит вопросом буквально дней».
Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны РФ сообщил, что Россия готова пустить зарубежных журналистов в зону окружения противника под Красноармейском и Купянском и приостановить военные действия на то время, пока они будут там работать. По словам президента, это даст иностранным СМИ возможность увидеть, что там реально происходит.
Политолог Юрий Баранчик подчеркивает преимущества этого предложения:
«Россия уверенно перехватывает инициативу в нарративе, причем ставит Киев на растяжку. Либо тот откажется, и тогда возникнут вопросы насчет того, что именно замалчивает Зеленский, либо согласится, но тогда всему миру <…> станет очевидным бедственное положение подразделений ВСУ внутри котла. А тут еще и возникает озвученное парой дней ранее предложение сдаваться в плен. Причем В.Путин подчеркнул, что у русской армии сдающихся убивать не принято. Москва выставляет себя как сторону, соблюдающую международные нормы, в том числе, Женевские конвенции, одновременно подчеркивая превосходство, гуманизм и стремление к прозрачности. В отличие от Зеленского. Фраза Путина про "как в Азовстали" – ключевая. Москва предлагает повторение сценария Мариуполя-2022, когда украинским силам позволили капитулировать под наблюдением медиа и международных структур».
«Мейстер» отмечает, что реакция Киева на предложение Путина была предсказуема:
«После второго публичного приглашения Владимира Путина пустить журналистов в зону окружения ВСУ в Купянске и Покровске на Украине были вынуждены ответить: МИД страны настоятельно пригрозил рекомендовал журналистам туда не лезть. По сути, Киев решил, что лучше вызвать подозрения в стойкости своих рядов, чем показать миру реальное положение дел. Что можно понять – судя по просачивающимся оттуда кадрам, оборона ВСУ коллапсирует, несмотря на все попытки подкидывать в мясорубку новые части. Агония эта рано или поздно закончится, что подтвердит истинность заявлений лидера России и ложь Банковой. Но в Киеве по привычке оттягивают признание проблем до последнего, по-видимому, отчаянно надеясь найти, чем прикрыть негативный инфоповод».
Контроль над МСУ
Правительство России одобрило законопроект о контроле за деятельностью органов местного самоуправления (МСУ).
«ВАРМСУ – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» приводит комментарий своего сопредседателя Ирины Гусевой:
«Законопроект вводит новые правила проверки работы муниципалитетов, учитывая уровень риска нарушений – чем ниже риск, тем реже проверки. Это поможет снизить нагрузку на местные власти и направит усилия на предотвращение проблем. Конкретные виды контроля за органами местного самоуправления (по отраслям) будут устанавливаться федеральными законами. В части контроля за исполнением переданных полномочий сферы контроля будут устанавливаться законами регионов о передаче полномочий, а порядок – правительствами субъектов РФ. Таким образом, будет четко установлено, в каких сферах осуществляется контроль за органами местного самоуправления и соблюдение каких требований проверяется. Координирующую роль в осуществлении контроля за органами местного самоуправления по-прежнему будет играть прокуратура».
«Мюсли вслух» пишут, что новый порядок снизит административную нагрузку на муниципалитеты и прекратит практику формальных проверок:
«Новый закон предполагает сокращение статей местных бюджетов на штрафы и более удобную систему обжалования решений контролирующих органов. Как это уже воплощено в досудебном обжаловании решений контролеров в бизнес-среде, где рассмотрение таких жалоб через портал Госуслуг в среднем занимает 10 рабочих дней, что в 1,5 раза быстрее нормативного срока. В целом на примере законопроекта видно, что российская система публичной власти может быть гибкой и адаптивной, когда речь заходит о сохранении контроля и купировании рисков».
Политолог Павел Склянчук считает, что законопроект является логичным продолжением реформы по имплементации муниципального уровня в единую систему органов публичной власти:
«Выделение всей контрольно-надзорной деятельности (КНД) за муниципалитетами в отдельный федеральный закон с четкой структурой позволит сделать правоприменительную практику более единообразной. Сегодня муниципальная служба нередко сопряжена с большим риском быть привлеченным к различным видам ответственности ввиду многослойности и запутанности нормативно-правовых актов, что в целом негативно отражается на престиже работы в органах МСУ. <…> В новом законопроекте предусмотрены гибкие механизмы обжалования и выполнения предписаний со стороны контролеров. Уверен, что новый закон и общественный мониторинг со стороны ВАРМСУ позволят донастроить систему КНД таким образом, чтобы она не шла вразрез с реализацией приоритетных национальных целей развития на местах».
«Темник» отмечает, что унификация государственного контроля дошла до муниципального уровня:
«Формально местное самоуправление остается автономным, однако введение постоянного "профилактического надзора" создает гибридную модель "контролируемой автономии". МСУ сохраняет свой бюджет и полномочия, но каждый его шаг оказывается под наблюдением. Возникает системное напряжение: с одной стороны, с муниципалитетов по-прежнему требуют решения проблем на местах, с другой – их пространство для маневра сужается из-за необходимости действовать с оглядкой на контрольно-надзорные инстанции. Другим важным следствием реформы может стать рождение особенного местного актора – "контролера". Усиливается роль прокуратуры и других надзорных органов не просто как блюстителей закона, а как активных участников управленческого процесса. По сути, они становятся "теневыми менеджерами" муниципалитетов, что формирует новую, неформальную конфигурацию власти на местах».
Политический обозреватель Андрей Гусий называет реформу востребованной:
«Мы давно привыкли слышать фразу, что "чиновники ничего не делают". Но в реальности часть из этого – просто невыполнима из-за бюрократии, а ответственность есть. Были случаи дисквалификации глав из-за того, что муниципальное законодательство противоречило решениям надзорного органа, и исполнить требование невозможно. Мало об этом говорится, а зря – из-за разницы в полномочиях и ответственности – на определенный уровень муниципалитетов руководителей просто не найти. Без шуток, мало кто хочет в эту кабалу. Очередной этап реформ МСУ, на который действительно был запрос».
Литва блокирует границу
Литва закрыла один из двух последних действовавших погранпереходов с Белоруссией как минимум до 30 ноября. Второй будет работать в особом режиме только для транзитного транспорта в Калининград. Власти Литвы объяснили это решение участившимися случаями контрабанды сигарет через воздушное пространство страны. Ранее президент Гитанас Науседа предложил рассмотреть и ограничение транзита в Калининград.
«Канал визионера» считает, что Литва нарывается на неприятности:
«Метеозонды с контрабандой давно летали через границу, как и БПЛА рядом с аэропортами в Европе. Но только сейчас на них обратили внимание и начали нагнетать истерию. Новой провокации с перекрытием границы предшествовала информационная истерика литовских властей. <…> Так или иначе, но Прибалтика все дальше сползает по украинской дорожке, изо всех сил провоцируя Россию на силовой ответ. Абсурд? Безумие? Скорее наркотическая зависимость от внимания и финансовых вливаний в Прибалтику на фоне русофобской истерии на Западе. Тут остановиться вовремя трудно...»
Журналист Алексей Стефанов удивляется заявлению литовского правительства о том, что решение о закрытии границы принято в интересах безопасности:
«Как связана сухопутная граница, летающие шары-метеозонды с контрабандой и безопасность страны, никто объяснять не стал. Но вот то, что права граждан Литвы, гарантированные им Конституцией страны о свободном передвижении, попраны – это факт. Хотя когда это волновало литовские власти?»
«Литва головного мозга» объясняет:
«ОПГ Литовская республика придумала "метеозонды" на фоне грызни между своими же "политиками" и надвигающегося поражения Украины, куда угроханы миллиарды евро, взятые Литвой в долг. Им надо отвлечь зомбированную быдломассу от реальных проблем разными "шарами"».
«Мышь в овощном» комментирует заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о том, что Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит:
«Бывший советский октябренок (в пионеры его, скорее всего, принять не успели) Кестутис Будрис напоминает: сохранение на оккупированных российских прибалтийских территориях неонацистских квазигосударственных образований представляет собой экзистенциальную угрозу для России, которая должна быть нейтрализована».
«ЖС Премиум» считает, что закрытие границ усугубит внутренние проблемы Литвы:
«Литовские социологи бьют тревогу. В последнее время скрывать тот факт, что страна катится куда-то не туда, скрывать все сложнее. Вот и свежие опросы граждан подтверждают очень и очень тревожные для Литвы тренды. Опрос Baltijos tyrimai показал, что 69% жителей уверены, что ситуация в стране ухудшается. Об улучшении высказались только 29% респондентов. Всего за один месяц число недовольных подскочило сразу на 4%. И это Литва пока не ощутила последствий закрытия белорусской границы и постепенного зажимания бюджетных гаек своими властями, пытаясь угнаться за тотемной цифрой в 5% на оборону по требованию НАТО».
«Грокипедия»
Американский бизнесмен Илон Маск запустил свой аналог «Википедии» – «Грокипедию».
«Банкста» указывает на недовольство конкурентов:
«В Википедии и Гугле недовольны новым проектом Маска – "Грокипедией", который работает на базе Grok AI (собственного чат-бота Маска). В Вики пишут, что "Грокипедия" много врет, поиск Гугл отправляет пользователей в Вики».
«CREATIVE SPACE» ищет скрытые смыслы:
«Как я понимаю, Илон Маск тешит себя иллюзией, что ИИ заменит человеческий фактор, на чем, собственно, Википедия и держится. Ибо Wiki – это не просто информационный портал, но пространство информационного диалога между пользователями. Насколько я представляю себе Илона Маска, то думаю, что никаких иллюзий он не питает, а его Грок, по моему частному мнению, будет банально тырить инфу с других ресурсов, составленных людьми. Кстати, напомню, откуда вообще взялось это слово "grok" – из романа Р. Хайнлайна "Чужак в стране чужой" (Stranger in a Strange Land). Там оно обозначает некую степень интуитивно-эмпатического понимания масштабных явлений. Но есть один любопытный момент. Центральный герой книги наделен некоторыми четко обозначенными чертами Мессии. Не больше и не меньше. И не убеждайте меня, будто Илон наш Маск просто случайно заимствовал этот термин у американских программеров, а книжку не читал».
«Startup Hunt» сравнил несколько статей и не увидел особой содержательной разницы:
«Критикуешь – предлагай. У Маска это доведено до абсолюта. Не нравится Твиттер – покупает и переделывает, как ему хочется. Не устраивает Википедия – делает свою. <…> Я попробовал сравнить несколько тем: разница для меня как обывателя незаметная, везде много всего написано, наверно, специалисты найдут существенные отличия. Сложно сказать, насколько это "нейтральная точка зрения", но и Википедии в этом плане давно не доверяют вслепую. В любом случае, википедией я не пользовался уже пару лет, и сюда вряд ли зайду, мне хватает ChatGPT и Perplexity. Конкуренция нам, потребителям, точно не повредит, а вот Википедии, которая и так переживает не лучшие времена из-за ИИ, станет сложнее».
«Абзац. Мнения» приводит слова обозревателя Дмитрия Попова, который разницу увидел, но не обольщается:
«Крупнейшее наше информагентство радостно сообщило: мол, "Грокипедия", в отличие от Википедии, учитывает исторические предпосылки начала СВО. В частности, описывается исторический фон, есть упоминания того, что общие истоки и русских, и украинцев восходят к Киевской Руси, освещается тема расширения НАТО на Восток, где цитируются слова Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, в разделе о возвращении Крыма в 2014-м указывается, что население полуострова составляют в основном этнические русские. <…> Радостно. Примерно так радовалась Гюльчатай в "Белом солнце пустыни": "Господин назначил меня любимой женой!" Если без сарказма, то и правда хорошо, что на Западе появляются ростки более-менее нейтрального и объективного отношения к русским и России. Но надолго ли? "Грокипедия", как ясно из названия, основана на работе искусственного интеллекта Grok. Насколько он беспристрастен? Уже ведь был скандал, когда он восхвалял Гитлера (тогда программу пришлось править). Или вот этим летом Турция заблокировала доступ к Grok за оскорбление Эрдогана и религиозных ценностей. А если в США сменится администрация, и на Маска начнут давить либералы-глобалисты?»
