Омбудсмен Володарский объяснил, зачем бесплатно кормить первокурсников
Лучшие студенты получают не больше 6 тысяч рублей, а в колледжах и вовсе аховая ситуация, сказал в эфире НСН Амет Володарский.
Студенты – это будущее страны, поэтому государство вполне может обеспечить первокурсникам-очникам бесплатные обеды, заявил в интервью НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассмотреть возможность ввести бесплатные обеды для студентов, которые очно учатся на бюджете. По его данным, средний размер студенческих пособий составляет 1967 рублей, чего студентам из бедных семей не хватает даже на еду. Володарский поддержал эту идею.
«Здоровье нашего студента - это в будущем здоровье нации, здоровье профессионалов, которые будут поднимать экономику. Если мы это ставим во главу угла, государство может себе позволить кормить студентов-первокурсников очного отделения. Три года назад государственная академическая стипендия в бюджетных вузах со всеми надбавками в среднем была не больше 6 тысяч рублей, а по колледжам вообще ситуация аховая», - сказал собеседник НСН.
В Госдуме ранее предложили ввести в школах вместо традиционных обедов «шведский стол». Володарский объяснил «Радиоточке НСН», что такая система позволит существенно сократить отходы еды.
