Студенты – это будущее страны, поэтому государство вполне может обеспечить первокурсникам-очникам бесплатные обеды, заявил в интервью НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассмотреть возможность ввести бесплатные обеды для студентов, которые очно учатся на бюджете. По его данным, средний размер студенческих пособий составляет 1967 рублей, чего студентам из бедных семей не хватает даже на еду. Володарский поддержал эту идею.