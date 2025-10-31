Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН заявил, что если компания случайно перевела сотруднику на счет крупную сумму, которую он умышленно удержал и потратил, это будет расцениваться как неосновательное обогащение и кража.

Житель Ханты-Мансийска оказался в центре судебного разбирательства после того, как бухгалтерия «Северавтодора» по ошибке перечислила ему 7,1 млн рублей, передает Telegram-канал «112». При этом мужчина отказался добровольно возвращать деньги, сменил номер телефона, купил автомобиль и переехал с семьей в Хабаровск. Предприятие подало на него в суд и заблокировало счет, а также обратилось в полицию с заявлением о махинациях, но уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Трунов заявил, что состав преступления налицо.

«Нельзя не возвращать. Потому что это является неосновательным обогащением - статья 1102 Гражданского кодекса (ГК). Возврат может быть добровольный или обязательный. На основании гражданского законодательства компания обращается в суд и принудительно заставляет вернуть эти деньги и плюс проценты, которые натекли за это время. Но есть и уголовная ответственность, которая квалифицирует это либо как присвоение или растрату, либо, если сотрудник умышленно удержал, то как кражу. Так что его еще и посадить могут», - отметил он.