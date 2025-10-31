Трунов: Получившему ошибочную премию в 7 млн россиянину придется ее вернуть
Житель Ханты-Мансийска, который не стал возвращать компании ошибочно начисленные 7 млн, будет вынужден отдать не только их, но и накапавшие проценты, а также компенсировать услуги юриста, заявил НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН заявил, что если компания случайно перевела сотруднику на счет крупную сумму, которую он умышленно удержал и потратил, это будет расцениваться как неосновательное обогащение и кража.
Житель Ханты-Мансийска оказался в центре судебного разбирательства после того, как бухгалтерия «Северавтодора» по ошибке перечислила ему 7,1 млн рублей, передает Telegram-канал «112». При этом мужчина отказался добровольно возвращать деньги, сменил номер телефона, купил автомобиль и переехал с семьей в Хабаровск. Предприятие подало на него в суд и заблокировало счет, а также обратилось в полицию с заявлением о махинациях, но уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Трунов заявил, что состав преступления налицо.
«Нельзя не возвращать. Потому что это является неосновательным обогащением - статья 1102 Гражданского кодекса (ГК). Возврат может быть добровольный или обязательный. На основании гражданского законодательства компания обращается в суд и принудительно заставляет вернуть эти деньги и плюс проценты, которые натекли за это время. Но есть и уголовная ответственность, которая квалифицирует это либо как присвоение или растрату, либо, если сотрудник умышленно удержал, то как кражу. Так что его еще и посадить могут», - отметил он.
При этом Трунов подчеркнул, что мужчине грозит не только тюрьма, но возврат суммы, превышающей ту, что ему перечислили.
«В данной ситуации нужно в рамках уголовного процесса обжаловать постановление, потому что здесь абсолютно очевидно есть состав преступления. Но здесь два параллельно идущих процесса. Неосновательное обогащение - это гражданский кодекс, и в порядке гражданского судопроизводства нужно обращаться в суд. Так что они вернут свои деньги, получат проценты за пользование этими средствами за время, когда эти деньги находились у этого человека, и получат с него компенсацию юридической помощи. Поэтому он уже будет возвращать не семь миллионов, а гораздо больше, может быть, даже 14. А то, что на каком-то промежуточном этапе вынесли неправовое решение – это бывает, и для этого и существуют вышестоящие инстанции», - подытожил он.
Ранее замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова рассказала, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может расценить переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход, если постоянные поступления выглядят как доход от деятельности.
