В Союзе потребителей призвали ввести «уголовку» за фальсификат косметики
У Роспотребназдора с 2022 года связаны руки в части проверок, а МВД борьбой с фальсификатом косметических товаров тоже не занимается, заявил в пресс-центре НСН Петр Шелищ.
Необходимо ввести уголовную ответственность за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ.
«Сегодня уголовная ответственность есть только за фальсификацию лекарственных средств и это совершенно неправильно. Мы призываем к тому, чтобы криминализировать системную фальсификацию и оборот фальсифицированной продукции. МВД этим не занимается, у Роспотребназдора связаны руки, у них с 2022 года мораторий на проверки. Так что я считаю, что государство с фальсификатом сегодня не справляется», - рассказал он.
Ранее стало известно о проекте закона от «Единой России», согласно которому фальсификат и другие опасные продукты питания будут блокировать на кассах российских магазинов при попытке продажи. Законопроект был также поддержан Минпромторгом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
