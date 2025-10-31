«Сегодня уголовная ответственность есть только за фальсификацию лекарственных средств и это совершенно неправильно. Мы призываем к тому, чтобы криминализировать системную фальсификацию и оборот фальсифицированной продукции. МВД этим не занимается, у Роспотребназдора связаны руки, у них с 2022 года мораторий на проверки. Так что я считаю, что государство с фальсификатом сегодня не справляется», - рассказал он.

Ранее стало известно о проекте закона от «Единой России», согласно которому фальсификат и другие опасные продукты питания будут блокировать на кассах российских магазинов при попытке продажи. Законопроект был также поддержан Минпромторгом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



