В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова» за убийство пленного

Суд установил, что в апреле прошлого года недовольный боевой обстановкой в Мариуполе Кыркалов вывел из подвального помещения российского военнопленного и как минимум три раза выстрелил из пистолета в затылок бойца. При этом российский военный находился в наручниках и с завязанными глазами, пишет Ura.ru.

Боевика нацбата признали виновным в умышленном убийстве лица в беспомощном состоянии в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

По данным Следственного комитета, обвиняемый отрицал вину. Однако показания свидетелей, итоги экспертиз и другие доказательства подтвердили виновность Кыркалова, пишет «Свободная пресса».

