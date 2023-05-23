В Туле украинского агента осудили на 16 лет за шпионаж
Гражданина Украины Андрея Петкевича осудили на 16 лет колонии за шпионаж в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что соответствующий приговор вынес Тульский областной суд. Вердикт вступил в законную силу, пишет RT.
«Он [Петкевич] приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, по заданию украинских разведывательных служб Петкевич искал сотрудников российских оборонных предприятий, которые располагали секретной информацией. Агент должен был завербовать россиян и получить от них данные о «перспективных разработках в области стрелкового вооружения».
Ранее ФСБ задержала за шпионаж гражданку Украины, которая передавала информацию о военных объектах и вооруженных силах РФ, напоминает Ura.ru.
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