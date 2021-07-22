В детсаду Костромы ребенка забыли на прогулке

Воспитанник дошкольного учреждения остался на площадке один во время тихого часа. Плачущего ребенка заметила местная жительница. Она позвонила в домофон детсада и заявила, что воспитатели забыли ребенка. Ей ответили, что ребенка никто не забывал, а его «оставили».

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство намерено проверить эту информацию.

Ранее воспитанников детсада в Томске заставили мыть унитазы.

