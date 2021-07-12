Частный детсад в Москве закрыли из-за нарушения мер по COVID-19

Кунцевский районный суд Москвы на 30 суток приостановил деятельность частного детского сада «Горница-Узорница», сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.



В сообщении говорится, что частный детсад на западе Москвы опечатали за невыполнение противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса.

В ведомстве отметили, что нарушения были выявлены в рамках санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания пневмонией у воспитанников частного детсада.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в детсаду отсутствовало надлежащее медицинское наблюдение за детьми, которые контактировали с больными внебольничной пневмонией. Кроме того, в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, дезинфицирующие растворы готовились без инструкции, в игровой комнате отсутствовала вентиляции, а в раздевалках и туалетах - окна.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновлённое постановление, согласно которому с 13 июля в Северной столице запретили допускать зрителей на спортивные мероприятия, сообщают «Невские новости».

