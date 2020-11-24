Воспитанников детсада в Томске заставили мыть унитазы

Прокуратура Советского района в городе Томске объявила о проверке данных о том, что в одном из детских садов детей заставили мыть унитазы и пол, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура проверит, не были ли нарушены права ребенка и даст правовую оценку соблюдению обязанностей работников детского сада.