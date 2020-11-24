Воспитанников детсада в Томске заставили мыть унитазы

Прокуратура Советского района в городе Томске объявила о проверке данных о том, что в одном из детских садов детей заставили мыть унитазы и пол, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура проверит, не были ли нарушены права ребенка и даст правовую оценку соблюдению обязанностей работников детского сада.

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В ведомстве заключили, что примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования» в случае подтверждения информации о том, что воспитатель детсада №39 заставила воспитанников отмывать туалет.



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ФОТО: pixabay.com
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