В деле инфекциониста Ставрополья с коронавирусом появилась статья о халатности
Следственный комитет России завёл уголовное дело по двум статьям из-за главного внештатного инфекциониста Ставрополья, скрывшей поездку в Испанию и по возвращении нарушившей режим самоизоляции. Ирина Санникова продолжала преподавать и проводить совещания с коллегами, пока у неё не подтвердился коронавирус Covid-2019.
Речь идёт о статьях о халатности и о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
В сообщении СК утверждается, что ответственные должностные лица в региональном Роспотребнадзоре и других исполнительных органах власти не проконтролировали соблюдение карантинных мер. Следствие устанавливает круг лиц, которые могут быть привлечены в качестве обвиняемых.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН выступил против уголовного преследования Санниковой: по его мнению, было бы достаточно административных мер.
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