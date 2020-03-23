В деле инфекциониста Ставрополья с коронавирусом появилась статья о халатности

Речь идёт о статьях о халатности и о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

В сообщении СК утверждается, что ответственные должностные лица в региональном Роспотребнадзоре и других исполнительных органах власти не проконтролировали соблюдение карантинных мер. Следствие устанавливает круг лиц, которые могут быть привлечены в качестве обвиняемых.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН выступил против уголовного преследования Санниковой: по его мнению, было бы достаточно административных мер.

