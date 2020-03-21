Онищенко высказался о ставропольской чиновнице, скрывшей загранпоезку в Испанию

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию в период пандемии коронавируса, «притупилась бдительность».

Из-за того, что женщина долгое время работает инфекционистом, ей могло показаться, что ее «не берет ни одна зараза», цитирует телеканал «360» слова Онищенко.

Эксперт считает, что на Санникову не надо заводить уголовное дело.

«Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», - убежден Онищенко.