Онищенко высказался о ставропольской чиновнице, скрывшей загранпоезку в Испанию
По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию в период пандемии коронавируса, «притупилась бдительность».
Из-за того, что женщина долгое время работает инфекционистом, ей могло показаться, что ее «не берет ни одна зараза», цитирует телеканал «360» слова Онищенко.
Эксперт считает, что на Санникову не надо заводить уголовное дело.
«Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», - убежден Онищенко.
Ранее стало известно, что, стремясь скрыть информацию о поездке в Мадрид, Санникова 10 марта вышла на работу и заразила коронавирусом не менее 11 человек. В настоящее время люди, входившие в ее круг контактов, проходят обследования. Санникова с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом, проходит лечение в краевой инфекционной больнице. После выписки правоохранители предъявят ей обвинения по двум статьям УК - о халатности и о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. За их нарушение женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет.
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