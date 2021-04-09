Названо отношение россиян к отечественным вакцинам

Большинство граждан России гордятся своей страной, которая стала одним из мировых лидеров по созданию вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Еще один немецкий регион намерен самостоятельно закупить «Спутник V»

Россияне считают, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет страны на международной арене. О гордости за Россию из-за препаратов от COVID-19 заявили 63,8% участников исследования, 18,4% россиян не видят в создании препаратов поводов для такого чувства.

Наибольшее доверие у российских граждан вызывает вакцина «Спутник V» (40,6% опрошенных).

Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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