Названо отношение россиян к отечественным вакцинам
Большинство граждан России гордятся своей страной, которая стала одним из мировых лидеров по созданию вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».
Россияне считают, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет страны на международной арене. О гордости за Россию из-за препаратов от COVID-19 заявили 63,8% участников исследования, 18,4% россиян не видят в создании препаратов поводов для такого чувства.
Наибольшее доверие у российских граждан вызывает вакцина «Спутник V» (40,6% опрошенных).
Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.
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