Названо отношение россиян к отечественным вакцинам

Россияне считают, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет страны на международной арене. О гордости за Россию из-за препаратов от COVID-19 заявили 63,8% участников исследования, 18,4% россиян не видят в создании препаратов поводов для такого чувства.

Наибольшее доверие у российских граждан вызывает вакцина «Спутник V» (40,6% опрошенных).

Около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств, передает ТАСС итоги соцопроса социологического института YouGov для газеты Handelsblatt.

