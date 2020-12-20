ВОЗ намерена проанализировать результаты заразного штамма коронавируса из Великобритании
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ее специалисты изучат новый штамм коронавируса из Великобритании и будут сообщать о результатах работы и характеристиках инфекции.
«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований», - сообщается в официальном Twitter организации.
Представители ВОЗ также пообещали обнародовать данные о характеристиках нового штамма COVID-19 и любых его последствиях.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированные к Рождеству послабления карантина в Лондоне и объявил о введении в ряде регионов четвертого уровня ограничений, аналогичного национальному локдауну. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса, который, утверждают в Британии, на 70% заразнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru