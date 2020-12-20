Европа закрывает небо от Британии

«Вслед за Нидерландами Бельгия также закроет свою границу с Соединённым Королевством в это воскресенье в ответ на обнаружение в стране нового типа COVID-19», сообщает телеканал RTBF.

Уточняется, что в Бельгии не будут принимать самолеты из Соединенного Королевства минимум 24 часа.

ФРГ также намерена прекратить принимать рейсы из Британии и ЮАР, где обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2

Утром стало известно, что в Нидерландах запрет на рейсы из Британии будет действовать с 06:00 (08:00 мск) 20 декабря и до первого января 2021 года.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что ограничения на авиасообщение России с другими странами в нынешней ситуации уже бессмысленны.

«В России уже и так ситуация с коронавирусом не очень и потому опасаться на этом фоне завозных случаев не стоит», - сказал Ершов.

