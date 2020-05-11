В Дагестане заявили о выходе на плато по коронавирусу

По словам Васильева, ситуация в регионе сложная, рост заражений начал переход в горизонталь. Он добавил, что в республике наблюдается рост внебольничной пневмонии.

Васильев также поблагодарил жителей республики, которые соблюдают режим самоизоляции, отметив, что показатели по этому требованию улучшились.

За весь период в Дагестане положительный результат теста на коронавирус получили 2772 человека, из них 20 скончались, 968 вылечились.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил НСН, что Россия вышла на третье место в мире по числу заражений COVID-19, но ситуация стабилизируется. По его словам, оснований для панических настроений нет.











