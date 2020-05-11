В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников

Вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекции в России может спровоцировать нарушение режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву. При этом, специалист подчеркнула, что вторая волна может оказаться масштабнее и мощнее первой.

Мокрышева добавила, что «майские гуляния» и попустительство со стороны региональных властей, могут перечеркнуть все усилия, которые были предприняты ранее в борьбе с распространением COVID-19. Специалист добавила, что в настоящий момент жителям России необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома.