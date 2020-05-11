В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников

Вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекции в России может спровоцировать нарушение режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву. При этом, специалист подчеркнула, что вторая волна может оказаться масштабнее и мощнее первой.

Мокрышева добавила, что «майские гуляния» и попустительство со стороны региональных властей, могут перечеркнуть все усилия, которые были предприняты ранее в борьбе с распространением COVID-19. Специалист добавила, что в настоящий момент жителям России необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома.

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Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что статистика по ежедневному приросту случаев заражения коронавирусом COVID-19 в последние дни даёт надежду полагать, что Россия вышла на плато, пишет Bloomberg.

Вуйнович, однако, предупредила о риске увеличения смертности от COVID-19 в России в ближайшие недели. Пока этот показатель ниже 1%, говорится в материале.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал опираться на имеющиеся данные и сообщил, что ситуация в России по заболеванию коронавирусом продолжает ухудшаться, но для панических настроений оснований нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравМайские ПраздникиКоронавирус
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