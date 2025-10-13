В Дагестане затопило дороги в селе, на которые потратили более 1 млрд рублей

При этом на их ремонт ранее было выделено более 1 млрд рублей. В селе Новокулей машины застревают в глубоких ямах, заполненных дождевой водой. Выйти из дома – тоже проблема, а детей приходится носить в школу на руках.

В 2023 году на ремонт дорог в этом районе было выделено 568 млн рублей. Работы планировали завершить до 1 мая, но в итоге отремонтировали только четыре километра из 20 запланированных. В апреле 2025 года на восстановление дорожного полотна выделили ещё 428 млн рублей.

Глава местной администрации винит забитый ливневый канал. По его словам, он неоднократно предупреждал вышестоящее руководство о проблеме, но там оставили его обращения без внимания.

Ранее «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


