В Дагестане затопило дороги в селе, на которые потратили более 1 млрд рублей
В Дагестане село оказалось заблокировано из-за затопленных дорог, сообщает Telegram-канал Baza.
При этом на их ремонт ранее было выделено более 1 млрд рублей. В селе Новокулей машины застревают в глубоких ямах, заполненных дождевой водой. Выйти из дома – тоже проблема, а детей приходится носить в школу на руках.
В 2023 году на ремонт дорог в этом районе было выделено 568 млн рублей. Работы планировали завершить до 1 мая, но в итоге отремонтировали только четыре километра из 20 запланированных. В апреле 2025 года на восстановление дорожного полотна выделили ещё 428 млн рублей.
Глава местной администрации винит забитый ливневый канал. По его словам, он неоднократно предупреждал вышестоящее руководство о проблеме, но там оставили его обращения без внимания.
Ранее «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году, «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане затопило дороги в селе, на которые потратили более 1 млрд рублей
- В Ивановской области военный чиновник задержан за хищения средств для СВО
- Депутат Федотова вышла на свободу по делу о взятках на 700 тысяч рублей
- Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма
- Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе
- В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk
- СМИ: Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине
- Число погибших в результате наводнений в Мексике выросло до 44
- Ушла из жизни актриса Александринского театра Елизавета Волгина
- Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru