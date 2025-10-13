Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе

«Он (президент Таджикистана Эмомали Рахмон) со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: зачем моришь голодом?» — заявил российский лидер. Рахмон ответил: «Завтра будем [обедать], все соберемся». После этого главы государств рассмеялись.

Это произошло в саду правительственной резиденции в Душанбе. Там были подготовлены инсталляции из овощей и фруктов.

Путин на встрече с Рахмоном назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

