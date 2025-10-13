Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе
В Таджикистане во время неформальной прогулки перед обедом лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин пошутил, что его «держат в голоде» с предыдущего вечера, сообщают «Известия».
«Он (президент Таджикистана Эмомали Рахмон) со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: зачем моришь голодом?» — заявил российский лидер. Рахмон ответил: «Завтра будем [обедать], все соберемся». После этого главы государств рассмеялись.
Это произошло в саду правительственной резиденции в Душанбе. Там были подготовлены инсталляции из овощей и фруктов.
Путин на встрече с Рахмоном назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выделенные на ПВО деньги присвоила связанная с Зеленским и Ермаком фирма
- Путин рассказал о вынужденной «голодовке» на саммите в Душанбе
- В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk
- СМИ: Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине
- Число погибших в результате наводнений в Мексике выросло до 44
- Ушла из жизни актриса Александринского театра Елизавета Волгина
- Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин
- Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы
- Банк России отменил голосование за символы банкноты в 500 рублей из-за накруток
- Учёные из США обнаружили нейроны, отключение которых избавляет от хронической боли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru