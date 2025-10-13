Депутат Федотова вышла на свободу по делу о взятках на 700 тысяч рублей
Депутат Брянского горсовета и главный врач кожвендиспансера Людмила Федотова вышла из сизо, сообщает «Брянск Today».
Ее обвиняли в получении взяток. С 1 декабря 2018 года по 24 февраля 2025 года женщина получала 700 тысяч рублей. В марте она была заключена под стражу. Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что обвиняемая не будет оказывать давление на следствие, а тяжесть преступления не может служить основанием для продления ареста. Мера пресечения ей была смягчена.
Федотову обязали являться по вызову следователя, не общаться с участниками дела, запретили пользоваться интернетом и средствами связи.
Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
