Депутат Федотова вышла на свободу по делу о взятках на 700 тысяч рублей

Ее обвиняли в получении взяток. С 1 декабря 2018 года по 24 февраля 2025 года женщина получала 700 тысяч рублей. В марте она была заключена под стражу. Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что обвиняемая не будет оказывать давление на следствие, а тяжесть преступления не может служить основанием для продления ареста. Мера пресечения ей была смягчена.

Федотову обязали являться по вызову следователя, не общаться с участниками дела, запретили пользоваться интернетом и средствами связи.

Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

