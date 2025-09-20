«Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году
Проезд по всем дорогам в РФ может стать платным к 2030 году, заявил замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин, передает «Бизнес.Online».
По его словам, это связано с тем, что бюджет ограничен, а строительные ресурсы растут в цене, поэтому растут и затраты на содержание инфаструктуры.
Он дополнил, что пока это лишь обсуждения, решение не было принято.
Введение платы за каждый километр пробега на личном автомобиле могут обсудить в Москве, чтобы разобраться с пробками и помочь экологии, так как технически это уже возможно, заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин изданию «Абзац». По его мнению, такие эксперименты уже показали себя в десятках других городов мира.
Если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
