«Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году

Проезд по всем дорогам в РФ может стать платным к 2030 году, заявил замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин, передает «Бизнес.Online».

По его словам, это связано с тем, что бюджет ограничен, а строительные ресурсы растут в цене, поэтому растут и затраты на содержание инфаструктуры.

Дептранс Москвы опроверг ввод оплаты на всех дорогах столицы

Он дополнил, что пока это лишь обсуждения, решение не было принято.

Введение платы за каждый километр пробега на личном автомобиле могут обсудить в Москве, чтобы разобраться с пробками и помочь экологии, так как технически это уже возможно, заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин изданию «Абзац». По его мнению, такие эксперименты уже показали себя в десятках других городов мира.

Если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АвтомобилиЦеныДороги

Горячие новости

Все новости

партнеры