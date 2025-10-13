Издание ссылается на «слитые» документы. Они раскрывают отношения политика с акционером британской оборонной компании QinetiQ Кристофером Харборном. Джонсон в конце 2022 года получил от него 1 миллион фунтов стерлингов. В графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».

Платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода денег премьер встретился с бизнесменом, после чего они отправились в поездку в Польшу, а затем на Украину. Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона».

Таким образом, Джонсон мог использовать свои поездки и активное участие в украинском конфликте для финансовой выгоды и укрепления связей с влиятельными бизнесменами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Джонсон, который убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у Москвы есть атомные подлодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

