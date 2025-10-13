СМИ: Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон мог использовать конфликт вокруг Украины для обогащения, сообщает The Guardian.
Издание ссылается на «слитые» документы. Они раскрывают отношения политика с акционером британской оборонной компании QinetiQ Кристофером Харборном. Джонсон в конце 2022 года получил от него 1 миллион фунтов стерлингов. В графике Джонсона за январь 2023 года было выделено полчаса на встречу с Харборном, обозначенную как «отчет по Украине».
Платеж был направлен на частную компанию Джонсона и не отражался в официальных реестрах как политическое пожертвование. После перевода денег премьер встретился с бизнесменом, после чего они отправились в поездку в Польшу, а затем на Украину. Харборн был зарегистрирован как «советник офиса Бориса Джонсона».
Таким образом, Джонсон мог использовать свои поездки и активное участие в украинском конфликте для финансовой выгоды и укрепления связей с влиятельными бизнесменами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Джонсон, который убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у Москвы есть атомные подлодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
