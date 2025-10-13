В Ивановской области военный чиновник задержан за хищения средств для СВО

В Кремле ожидают решения вопросов между Москвой и Баку Турция продолжает контакты с РФ и Украиной по вопросу прекращения конфликта Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на береговой линии в Анапе Группа «Кино» представила альбом «Молнии Индры»