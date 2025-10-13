В Ивановской области военный чиновник задержан за хищения средств для СВО
13 октября 202502:01
В Ивановской области задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в Министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных, сообщает Telegram-канал Baza.
Его заподозрили в растрате. Предполагается, что военный чиновник присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды специальной военной операции. О какой сумме идет речь – неизвестно.
Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
