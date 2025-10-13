В Ивановской области военный чиновник задержан за хищения средств для СВО

В Ивановской области задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в Министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных, сообщает Telegram-канал Baza.

Судебные приставы изъяли у коррупционеров 645,9 млн объектов имущества

Его заподозрили в растрате. Предполагается, что военный чиновник присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды специальной военной операции. О какой сумме идет речь – неизвестно.

Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
