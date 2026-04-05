В Дагестане вновь произошло наводнение
В Дагестане из-за возобновившихся сильных дождей вновь затопило несколько городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, хуже всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, где вода заливает мосты и домовладения.
Известно, что после первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Но 5 апреля водоотвод вновь перестал справляться.
В конце марта из-за ливней в Махачкале ввели режим ЧС. Тогда в результате наводнения в столице республики и окрестностях были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.
Ранее в Роспотребнадзоре Дагестана сообщили о срочной вакцинации жителей подтопленных районов республики от гепатита А в связи с высоким риском вспышки инфекций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
