В Дагестане вновь произошло наводнение

В Дагестане из-за возобновившихся сильных дождей вновь затопило несколько городов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, хуже всего ситуация складывается в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, где вода заливает мосты и домовладения.

Известно, что после первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Но 5 апреля водоотвод вновь перестал справляться.

В конце марта из-за ливней в Махачкале ввели режим ЧС. Тогда в результате наводнения в столице республики и окрестностях были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.

Ранее в Роспотребнадзоре Дагестана сообщили о срочной вакцинации жителей подтопленных районов республики от гепатита А в связи с высоким риском вспышки инфекций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
ТЕГИ:ПроисшествияМахачкалаДождиДагестанНаводнение

Горячие новости

Все новости

партнеры