Россиянам назвали лучшие направления для отдыха в РФ в мае
Лучшим вариантом для отдыха в мае будет Сочи, Минеральные воды и Ессентуки, рассказала тревел-блогер Наталья Ансталь. Ее слова приводит NEWS.ru.
Она отметила, что можно также взять экскурсионный тур в Дагестан на пять-шесть дней или на Алтай. По ее словам, эти направления пользуются высоким спросом, так как там предлагаются разные виды отдыха: как экскурсионный, так и пляжный.
Что касается Сочи и курортов Кавказа, то там в этот период устанавливается хорошая погода, комфортная погода.
Ранее стало известно, что россияне бронируют летний отдых в Крыму вдвое чаще, чем год назад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru