Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму и Дагестане

Число турпоездок по России в мае-сентябре 2025 года вырастет на 3,6 млн по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигнет 48 миллионов. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

По оценке министра, половина поездок придется на наиболее популярные туристические направления. Кроме того отмечен рост числа бронирований отелей в Бурятии, Крыму, в Алтайском крае, в Нижегородской области, в Дагестане и Башкирии.