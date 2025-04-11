Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму и Дагестане

Число турпоездок по России в мае-сентябре 2025 года вырастет на 3,6 млн по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигнет 48 миллионов. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

По оценке министра, половина поездок придется на наиболее популярные туристические направления. Кроме того отмечен рост числа бронирований отелей в Бурятии, Крыму, в Алтайском крае, в Нижегородской области, в Дагестане и Башкирии.

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Прогнозируемые данные министерство направило в Минтранс, чтобы те выстраивали работу авиакомпаний и железных дорог и могли оперативно реагировать на ситуацию.

По данным Минэкономразвития, с декабря 2024-ого по февраль 2025 года россияне совершили 18 миллионов турпоездок, что на 7,4% больше, чем прошлой зимой. Больше половины из таких поездок пришлись на Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Крым, Свердловскую область и Ставропольский край.

Ранее сегодня глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму все пляжи полностью очистили от мазута и незначительные повторные загрязнения не повлияют на проведение курортного сезона.


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Фото: telegram.org
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