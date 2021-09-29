В Чувашии введут QR-коды для посещения общепита и культурных мероприятий

Власти Чувашии намерены ввести QR-коды для посещения мероприятий и мест общественного питания из-за ситуации в регионе с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в ближайшее время проход в учреждения будет осуществляться только с помощью QR-кодов или сертификатов о вакцинации. Также будет действовать справка о наличии антител.

Глава региона отметил, что на данный момент число пациентов, которые амбулаторно лечатся от коронавируса увеличилось в полтора раза.