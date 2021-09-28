В Самарской области при пожаре в доме погибли три ребенка

Три ребенка погибли при пожаре в деревне Ольгино Самарской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ребенок погиб при пожаре в Саратовской области

Огонь вспыхнул минувшей ночью в квартире многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибли девочки 2020-го и 2014 года рождения, а также мальчик 2018 года рождения.

Из дома спасатели эвакуировали 24 человека.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Анапе, в результате чего погибли два человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДетиПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры