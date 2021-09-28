В Самарской области при пожаре в доме погибли три ребенка
28 сентября 202103:06
Три ребенка погибли при пожаре в деревне Ольгино Самарской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
Огонь вспыхнул минувшей ночью в квартире многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибли девочки 2020-го и 2014 года рождения, а также мальчик 2018 года рождения.
Из дома спасатели эвакуировали 24 человека.
Как сообщалось ранее, пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Анапе, в результате чего погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru