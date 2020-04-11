В число добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса в РФ вошел разработчик

Напомним, накануне государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал новую тест-систему, которая позволяет определять антитела к новому коронавирусу. Таким образом, созданная диагностическая система позволит выявить россиян с выработавшимся иммунитетом против COVID-19 и оценить эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19, пишет РИА Новости.

В России 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.

Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.

