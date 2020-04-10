В России могут выпустить три варианта вакцины от коронавируса
В России предполагается произвести три вероятностные вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Она выступила в рамках круглого онлайн-стола Росконгресса «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии» в объединенном эфире ТАСС, «России-24» и РБК.
Как уточнила Попова, одна из будущих вакцин уже применяется сейчас на практике и безвредна. В результате замены в ней некоторых элементов, она будет направлена именно против COVID-19, однако потребуется некоторое время, чтобы подтвердить отсутствие побочных эффектов. Только после этого вакцину можно будет использовать для прививания людей.
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