В России могут выпустить три варианта вакцины от коронавируса

В России предполагается произвести три вероятностные вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Она выступила в рамках круглого онлайн-стола Росконгресса «Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии» в объединенном эфире ТАСС, «России-24» и РБК.

Как уточнила Попова, одна из будущих вакцин уже применяется сейчас на практике и безвредна. В результате замены в ней некоторых элементов, она будет направлена именно против COVID-19, однако потребуется некоторое время, чтобы подтвердить отсутствие побочных эффектов. Только после этого вакцину можно будет использовать для прививания людей.

