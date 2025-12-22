Хакеры взломали каталог Spotify
Музыкальный каталог сервиса потоковой передачи аудио и медиаконтента Spotify был взломан группой «пиратских активистов». Об этом сообщает журнал Billboard.
Отмечается, что хакеры получили доступ к 256 млн строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов. Они намерены распространять их через P2P-сети в виде торрентов, общий объём которых составляет примерно 300 терабайт.
«Было установлено, что третье лицо собирало общедоступные метаданные и использовало незаконные методы для обхода DRM-защиты и получения доступа к некоторым аудиофайлам платформы. Мы активно расследуем инцидент», — указали в Spotify.
Сообщается, что по состоянию на 21 декабря, «пиратскими активистами» были опубликованы только метаданные, но не музыкальные файлы.
Ранее игровой сервис Steam опроверг сведения об утечке личных данных пользователей в результате взлома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
- В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
- Бикбаев развеял миф о том, что театры не могут приносить больших денег
- Депутаты от КПРФ призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
- Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского
- Юрист констатировала, что наличие детей не укрепляет брак
- Россиян пообещали избавить от некачественной «незамерзайки»
- На что жить: Молодые актеры уходят из театров из-за невысоких зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru