Хакеры взломали каталог Spotify

Отмечается, что хакеры получили доступ к 256 млн строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов. Они намерены распространять их через P2P-сети в виде торрентов, общий объём которых составляет примерно 300 терабайт.

«Было установлено, что третье лицо собирало общедоступные метаданные и использовало незаконные методы для обхода DRM-защиты и получения доступа к некоторым аудиофайлам платформы. Мы активно расследуем инцидент», — указали в Spotify.

Сообщается, что по состоянию на 21 декабря, «пиратскими активистами» были опубликованы только метаданные, но не музыкальные файлы.

Ранее игровой сервис Steam опроверг сведения об утечке личных данных пользователей в результате взлома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

