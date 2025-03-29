Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области

В Тверской области обнаружили тело пропавшей неделю назад 13-летней девочки, сообщили в прокуратуре региона.

Жительницу Дагестана обвинили в доведении дочери до самоубийства

Известно, что школьница пошла к подруге 21 марта: она вышла из дома в деревне Рязаново и направилась в соседнее село, но до места так и не добралась.

Тело ребенка обнаружили на территории СНТ «Ручеек» в Калининском муниципальном округе. По данным СМИ, экспертиза показала, что перед убийством девочка была изнасилована.

Следователи задержали мужчину, которого подозревают в причастности к преступлению – это 34-летний житель Твери.

Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПреступленияЗадержаниеТверская ОбластьУбийствоРебенок

Горячие новости

Все новости

партнеры