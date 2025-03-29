Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области
В Тверской области обнаружили тело пропавшей неделю назад 13-летней девочки, сообщили в прокуратуре региона.
Известно, что школьница пошла к подруге 21 марта: она вышла из дома в деревне Рязаново и направилась в соседнее село, но до места так и не добралась.
Тело ребенка обнаружили на территории СНТ «Ручеек» в Калининском муниципальном округе. По данным СМИ, экспертиза показала, что перед убийством девочка была изнасилована.
Следователи задержали мужчину, которого подозревают в причастности к преступлению – это 34-летний житель Твери.
Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru