Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тверской области

Известно, что школьница пошла к подруге 21 марта: она вышла из дома в деревне Рязаново и направилась в соседнее село, но до места так и не добралась.



Тело ребенка обнаружили на территории СНТ «Ручеек» в Калининском муниципальном округе. По данным СМИ, экспертиза показала, что перед убийством девочка была изнасилована.



Следователи задержали мужчину, которого подозревают в причастности к преступлению – это 34-летний житель Твери.

Ранее нетрезвый житель Сочи въехал в помещение магазина в поселке Дагомыс, убил сотрудницу торговой точки и скрылся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже подозреваемого задержали.

