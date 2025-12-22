Директором НИЦЭМ имени Гамалеи стал разработчик вакцины «Спутник V»

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что ранее занимавший данный пост академик Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя центра.

«Благодаря центру мы стали первой в мире страной с вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, которую поставили более, чем в 70 стран мира», - добавил министр.

Ранее Гинцбург заявил, что в России выпустили три тестовые серии вакцин от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».